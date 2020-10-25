شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عكاظ: أحمد حجازي يوقع عقود انتقاله لاتحاد جدة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن المدافع الدولي أحمد حجازي اقترب من الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف اتحاد جدة. وقالت الصحيفة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع نظيرتها في وست بروميتش الإنجليزي على انتقال المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لنادي الاتحاد». وأضافت الصحيفة: «من المنتظر أن يتم توقيع العقد الرسمي قبل إغلاق باب الانتقالات مساء اليوم». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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