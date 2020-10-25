شكرا لقرائتكم المصرى يترقب حصول بيراميدز على الكونفيدرالية للحصول على 4 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى حصول بيراميدز على الكونفيدرالية مساء اليوم عندما يواجه نهضة بركان فى النهائى فى التاسعة والنصف مساء بالمغرب فى لقاء صعب للفريقين ، بعدما نجحا فى عبور الدور نصف النهائى بعد فوز أبناء بيراميدز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين نظيفين ، بينما فاز نهضة بركان على حسنية أغادير بهدفين مقابل هدف .

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ويرغب مسئولو المصرى فى حصول بيراميدز على بطولة الكونفيدرالية نظرا لوجود شرط فى عقد لاعب الفريق البورسعيدى السابق وبيراميدز الحالى إسلام عيسى يقضى بحصول أبناء المدينة الباسلة على 4 مليون جنيه حال حصول الفريق السماوى على بطولة قارية ، فى الوقت الذى يحصل فيه المصرى على 2 مليون عند حصول بيراميدز على بطولة محلية .

كان مسئولو المصرى أتموا اتفاقاتهم مع بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية بإنتقال القلسطينى محمود وادى ليجاور زميله السابق إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه يحصل عليهم أبناء بورسعيد على 3 مرات طبقا للعقد المبرم حيث حصلوا على 12 مليون جنيه كدفعة أولى فور الإعلان عن الصفقة ، على أن يحصلوا على 5 مليون خلال شهر نوفمبر المقبل و3 مليون فى يناير 2021 المقبل .