شكرا لقرائتكم هل يشارك أحمد فتحي مع الأهلي بنهائى أفريقيا.. سيد عبد الحفيظ يثير الغموض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، حالة من الغموض بشأن مشاركة أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق، مع المارد الأحمر فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: أحمد فتحى بغض النظر عن لعب المباراة النهائية ولكن أداء أحمد فتحى فى لقاء الوداد والمباريات المحلية على أعلى مستوى، أداء رجولى جداً، كل حاجة بتخلص لكن هناك أشياء تبقى أذهان الجماهير.

ورفض عبد الحفيظ الفصل فى مسألة رحيل فتحى قبل المباراة النهائية لينضم إلى بيراميدز فريقه الجديد، أو بقائه مع الأهلى للمشاركة فى المباراة النهائية.

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كما أعرب عيد الحفيظ عن سعادته بإقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى مصر متمنياً أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.

فى سياق متصل، قرر الجهاز الفني للأهلي بيقادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإستعانة بلاعبي الفريق الصاعدين وممن لم يحصلون على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم في مباراتي أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر ومباراة طلائع الجيش السبت المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة اسابيع ، ويأتي قرار موسيماني بالإستعانة ببعض الصاعدين ولاعبي الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمي عقب الفوز على الوداد المغربي مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة ، ويرغب المدير الفني للأهلي راحة أكثر من لاعب أساسي عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هاني وأجاي وقفشة.

ويخشى الجهاز الفني من تعرض أحداً من قوام الفريق الأساسي لإصابة تُبعده عن نهائي بطولة أفريقيا المُقرر له 6 نوفمبر المقبل والذي ينتظر فيه المارد الأحمر الفائز من الرجاء المغربي والزمالك حيث سيلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر المقبل بالقاهرة علماً بأن الزمالك فاز في الذهاب بهدف نظيف.