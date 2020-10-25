شكرا لقرائتكم شوبير عن المشككين فى بطولات الأهلى: بأمارة أفريقيا ولا مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الإعلامى أحمد شوبير على بعض الأراء التى تشكك فى بطولات النادى الأهلى، باعتبارها ليست بطولات شرعية ولكنها جاءت بالمجاملات التحكيمية، ومجاملات المسئولين عن قطاع الرياضة، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى على أون سبورت إف إم : الأهلى تأهل إلى نهائيات البطولات الأفريقية فى 18 مرة توج خلالهم فى 13 مناسبة، لكن بقالنا كام سنة طلعلنا كلام غريب فى الميديا "أصل الأهلى بطولاته حرام" بأمارة إيه الحرام، ايه بأمارة 18 نهائى أفريقى ومشاركته فى كأس العالم للأندية بأمارة أنه الأكثر تتويجاً بسوبر أفريقيا.

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وأضاف شوبير، الأهلى حقق كل الأرقام القياسية فى جميع البطولات هل كل هذه البطولات حرام، الأمر وصل إلى وضع نسب أيضاً من 30 % حرام إلى 100%، لم يروا بطولة واحدة حلال، هل يمكنهم أن يخبرونا فى عهد أى اتحاد هل فى عهد كابتن حلمى أم اللواء الدهشورى وحيدر باشا والمشير عامر، معظم رؤساء الاتحاد كانوا زملكاوية.

واختتم شوبير متسائلا، لماذا سمحنا بظهور مجانين التريند وفرحانين بيهم، الأهلى الأقوى هجومياً فى دورى أبطال أفريقيا بـ 34 هدف وحقق 17 فوز متتالى لأول مرة على ملعبه ولم يخسر سوى من النجم الساحلى خارج الديار.