أبو العينين شحاته مديرا فنيا لجمهورية شبين خلفا لسمير كمونة

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة جمهورية شبين تعيين أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لسمير كمونة الذى رحل عقب نهاية الموسم الماضى .
ويعد أبو العينين شحاته أحد أبناء جمهورية شبين وخاض عدة تجارب ناجحة كلاعب مع جولدى وطلائع الجيش وحرس الحدود وكمدرب مع أندية الجونة والأسيوطي والواسطى وتليفونات بنى سويف والفيوم وسوهاج.
جاء قرار مجلس إدارة جمهورية شبين بناءا على ترشيح من جانب خميس دويدار مستشار المجلس لشئون كرة القدم والذي درس العديد من ملفات المدربين المرشحين حتى استقر على تكليف أبو العينين بالمهمة وعقد معه جلسة خاصة مساء السبت للاتفاق على كافة التفاصيل وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة.
ويسعى مجلس إدارة شبين إلى العودة للمنافسة على بطاقة التأهل للعودة من جديد لدورى الأضواء والشهرة بعد فترة طويلة قضاها الفريق فى المظاليم .
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