شكرا لقرائتكم 2 مليار و300 مليون جنيها العائد من مشروعات الطرح الاستثمارى لمراكز الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فوزى، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب و الرياضة ، عن أن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة أكد على نجاح مشروع الطرح الاستثماري لمراكز الشباب بمشاركة القطاع الخاص من حيث تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح المنظمة، معلنا أن حجم العائد من المشروعات الاستثمارية بلغت حتى الآن 2 مليار و300 مليون جنيه بمختلف المحافظات .

من ناحية أخرى وجه صبحى الدعوة الى الشباب والفتيات للمشاركة في حملة "تصدوا معنا" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي للشائعات، والكشف عن الحقائق في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد.

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل بشكل متوازٍ من خلال الدمج بين أنشطة الشباب والرياضة، وربطها بالرؤية العامة للدولة، والاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشخصية المصرية ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الوزير أن بناء الشخصية المتكاملة المتزنة هى أساس تنفيذ البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزراة، بدءاً من سن الطلائع ومرحلة الشباب حتى 40 عاماً، لافتاً إلى تنوع البرامج والمبادرات المقدمة على صعيد قطاعى الشباب والرياضة، والتى تتوافق ومتطلبات الشباب.