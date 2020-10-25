شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: لن يتم تأجيل نهائى أفريقيا والزمالك سيتأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الإعلامى أحمد شوبير، أن نادى الزمالك هو الأقرب لحجز تأشيرة التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا ليواجه غريمه التقليدى النادى الأهلى، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على أون سبورت إف إم: الزمالك فريق واقف على رجله ونسبة فوزه على الرجاء 70% مقابل 30% للرجاء، مثل حسابات الأهلى والوداد، لأن الرجاء استهلك فى الدورى المغربى لأن الصراع كان قوى جداً بينه وبين الوداد وهذا كان لصالح الأهلى.

أضاف: بالنظر إلى الزمالك أسماء اللاعبين أثقل، بن شرقى وفرجانى وزيزو ليس هناك ما يوازيهم فى فريق الرجاء، ودوافع الزمالك أكبر بكثير جداً، الزمالك غاب عن التتويج بهذه البطولة منذ فترة طويلة جداً، وليس سهلاً أن يهتز دفاع الزمالك مرتين على أرضه.

واصل: النهائى يوم 6 نوفمبر ومباراة واحدة وسيكون بين الأهلى والزمالك، وكل الاحترام لفريق الرجاء ونتمنى لهم إقامة سعيدة فى مصر.

واختتم: الزمالك كان لديه ميزة كبيرة جداً وهى اعتماده على الناشئين ولا أعلم سبب استبعادهم مؤخراً رغم تألقهم مع الفريق الأول.

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فى سياق متصل، تحدث سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادى الرجاء المغربي، عن مستجدات إصابة لاعبي فريقه بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك، وقال سعيد وهبي لقناة أون تايم سبورتس 2: "للأسف تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين صفوف الرجاء ليصل إجمالي الحالات إلى 16 حالة بين اللاعبين".

وتابع المتحدث الرسمى للنادى المغربى تصريحاته قائلا: "ولكن حتى الآن لم يكتمل شفاء أي لاعب، مضيفا أن الفريق بالكامل لاعبين وجهاز فني وإداري في الحجر الصحي في المغرب وممنوعين من السفر.وأضاف ان قرار تأجيل مواجهة الزمالك حتى 1 نوفمبر هو قرار سليم وفى محله، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون فريقه جاهزا للمباراة المرتقبة.

وأردف: "الفريق سيخضع لمسحة طبية يوم الأحد وأخرى يوم الثلاثاء وبعد ظهور النتيجة سنعرف ما هو موقف الفريق من السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك".

وتابع" موقفنا سليم ونمتلك مستندات من المؤسسات الرسمية المغربية بصحة موقف الفريق وكنا نريد مواجهة الزمالك يوم 24 أكتوبر بدليل حجز الطائرة الخاصة وفندق الإقامة في مصر في هذه الفترة الزمنية"، مضيفا:" نحتاج اسبوعا على الأقل للتعافى من فيروس كورونا بالنسبة للاعبين".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل.