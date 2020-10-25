شكرا لقرائتكم سموحة يضم محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق سموحة برئاسة محمد فرج عامر تدعيماته بالتعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر لتدعيم دفاعاته فى الموسم المقبل لمدة 3 مواسم فى إطار رغبة مجلس الإدارة فى بناء فريق قوى قادر على العودة على اللعب على البطولات والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد .

يعد محمود البدرى من أفضل المدافعين بالدورى ، وكان قريبا من الإنتقال لإحدى أندية القمة سواء الأهلى أو الزمالك او بيراميدز قبل أن يقوم سموحه بخطفه والتعاقد معه ، وقد قام اللاعب بالتوقيع فى مكتب فرج عامر بالإسكندرية .

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يذكر أن أحمد سامى المدير الفنى لسموحه كتب تقريرا عن حالة اللاعبين الموجودين بالفريق بالإضافة للمراكز التى تحتاج إلى تدعيم ومنها مركز المدافع الذى عانى كثيرا فى الموسم الحالى بسبب كثرة الإصابات والغيابات .