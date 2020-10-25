شكرا لقرائتكم الأهلي يؤكد جاهزية علي معلول لنهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لعلى معلول ظهير أيسر الفريق، والذى غاب عن مباراة العودة أمام الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب شعوره بإجهاد فى العضلة الخلفية، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: موسيمانى رفض الدفع بعلي معلول فى لقاء الوداد، لأنه قبل المباراة بيوم شعر بإجهاد فى الخلفية، وعلى نفسه كان يريد أن يلعب وهذا أكثر ما يعجبنى بوجود هذه الروح من اللاعبين، هدفنا واحد وهو نجاح الفريق، وبنسبة 90% سيكون متواجد فى تمرين الغد وعليه سيكون جاهز لمباراة النهائى الأفريقي يوم 6 نوفمبر .

واصل: خضنا مباراتين على قدر كبير من الأهمية ً أمام الوداد وخضنا مشوار صعب خلال البطولة ولكن الهدف الأساسى لم يتحقق حتى الآن وهذا ما يجب أن يصل إلى أذهان اللاعبين، داخلين على سنة و3 أشهر فى هذه النسخة وهذا لم يحدث من قبل ونأمل تحقيق حلم ملايين الأهلاوية.

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وعن ابتعاد أليو بادجى مهاجم الفريق عن المشاركة قال عبد الحفيظ: الاحتياج الفنى للمباراة هو ما يحكم اختيارات موسيمانى، وكل مباراة لها ظروفها، ونتمنى تجهيز جميع اللاعبين، ورامى ربيعة بات قريباً من العودة.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بيقادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإستعانة بلاعبي الفريق الصاعدين وممن لم يحصلون على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم في مباراتي أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر ومباراة طلائع الجيش السبت المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة اسابيع ، ويأتي قرار موسيماني بالإستعانة ببعض الصاعدين ولاعبي الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمي عقب الفوز على الوداد المغربي مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة ، ويرغب المدير الفني للأهلي راحة أكثر من لاعب أساسي عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هاني وأجاي وقفشة.