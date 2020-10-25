شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف سبب استبدال محمد الشناوي فى مباراة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالناى الأهلى، عن سبب استبدال محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر خلال مباراة الأهلى والوداد الأخيرة، التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز بها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: الشناوى قبل مباراة الوداد فى المغرب كان بعيد بحوالى أسبوع أو 10 أيام منذ مباراة المقاولون بعد إصابته فى العضلة الضامة، وبالتالى شارك فى مباراة الوداد الأولى ثم الثانية، ولكن حرصاً على سلامته قمنا باستبداله لضمان السلامة.

أضاف: المباراة التى أبلغت بها رسمياً حتى الآن هى مباراة طلائع الجيش فى الجولة الأخيرة بالدورى، ولكن لم يتم إبلاغنا بمباريات الكأس، وقرار الاعتماد على البدلاء يرجع لموسيمانى فى لقاء الطلائع، والتركيز الأعلى على نهائى أفريقيا فى الوقت الحالى، ومع ذلك هو لا يهدر الوقت ويدرس الصفقات الجديدة.

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وقرر الجهاز الفني للأهلي بيقادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإستعانة بلاعبي الفريق الصاعدين وممن لم يحصلون على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم في مباراتي أبو قير للأسمدة في دور الثمانية لكأس مصر ومباراة طلائع الجيش السبت المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة اسابيع ، ويأتي قرار موسيماني بالإستعانة ببعض الصاعدين ولاعبي الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمي عقب الفوز على الوداد المغربي مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة ، ويرغب المدير الفني للأهلي راحة أكثر من لاعب أساسي عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتي في مقدمتهم محمد الشناوي وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هاني وأجاي وقفشة.

ويخشى الجهاز الفني من تعرض أحداً من قوام الفريق الأساسي لإصابة تُبعده عن نهائي بطولة أفريقيا المُقرر له 6 نوفمبر المقبل والذي ينتظر فيه المارد الأحمر الفائز من الرجاء المغربي والزمالك حيث سيلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر المقبل بالقاهرة علماً بأن الزمالك فاز في الذهاب بهدف نظيف.