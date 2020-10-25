شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقرر عدم مشاركة أي فريق في أكثر من بطولة قارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عدم مشاركة أي فريق من الدوري بأكثر من بطولة أسوة بما تم في الموسم الجاري بعدم مشاركة أي فريق يشارك في البطولات الافريقية بالمشاركة في بطولة اخري قارية في نفس التوقيت،حيث شارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا وشارك بيراميدز و المصري في الكونفدرالية بينما شارك الإسماعيلي في البطولة العربية.

أكد مسؤولو اللجنة الخماسية إنه سيتم اتباع نفس الأمر في التجهيز للموسم الجديد بعدم مشاركة أي فريق بمسابقتين دولية و أي فريق يشارك في إفريقيا لا يحق له المشاركة في البطولة العربية و العكس.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.

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ويترتب على ذلك مشاركة صاحبي المركزين الأول والثاني في بطولة أبطال الدوري الأفريقي، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية .

وبما أن النادي الأهلي حسم المركز الأول لصالحه فسوف يشارك في أبطال الدوري ، بينما يتنافس على المركز الثاني ناديا بيراميدز والزمالك ، فيما حسم المقاولون المركز الرابع .