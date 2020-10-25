شكرا لقرائتكم موسيمانى يستقر على الاستعانة بالشباب في مواجهتى الجيش وأسمنت أبو قير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، الاستعانة بلاعبى الفريق الصاعدين وممن لم يحصلوا على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم فى مباراتى أبو قير للأسمدة فى دور الثمانية لكأس مصر ومباراة طلائع الجيش السبت المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع.

ويأتى قرار موسيمانى بالاستعانة ببعض الصاعدين ولاعبى الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمى عقب الفوز على الوداد المغربى مساء أمس الأول، الجمعة، باستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة.

ويرغب المدير الفنى للأهلى راحة أكثر من لاعب أساسى عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتى فى مقدمتهم محمد الشناوى وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هانى وأجاى وقفشة.

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ويخشى الجهاز الفنى من تعرض أحداً من قوام الفريق الأساسى للإصابة تُبعده عن نهائى بطولة أفريقيا المُقرر له 6 نوفمبر المقبل والذى ينتظر فيه المارد الأحمر الفائز من الرجاء المغربى والزمالك حيث سيلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر المقبل بالقاهرة علماً بأن الزمالك فاز فى الذهاب بهدف نظيف.

على الصعيد متصل، أكد بيتسو موسيمانى أن فريقه استحق الصعود للمباراة النهائية لبطولة أفريقيا وهنأ موسيمانى لاعبى فريقه بعد الفوز على الوداد ذهاباَ واياباً بنتيجة 5/1 فى الدور نصف النهائي، وقال موسيمانى:" أتمنى أن يحالفنا الحظ فى المباراة النهائية ونحسم اللقب لصالحنا".