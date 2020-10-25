تشكيل بيراميدز المتوقع في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض بيراميدز الليلة نهائي الكونفدرالية في المغرب بمواجهة نهضة بركان، المحدد لها التاسعة من مساء الأحد على استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ويتطلع بيراميدز للتتويج ببطولة الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه، حتى يكون ثالث فريق مصري ينال اللقب، بعد الأهلي الذي فاز بالبطولة عام 2014، والزمالك (حامل اللقب).

ويقام الدور النهائي من لقاء وحيد للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وليس عبر مباراتي ذهاب وعودة كما جرت العادة في الأعوام الماضية، بناء على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

واستقر الكرواتي أنتي تشاتشيتش على التشكيل الذي سيخوض به النهائي، والذي لن يتغير بشكل كبير عن التشكيل الذي خاض به مواجهة حوريا كوناكري الغيني في نصف النهائي.

التشكيل المتوقع لبيراميدز:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

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خط الدفاع: محمد حمدي، علي جبر، أحمد أيمن منصور، أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل دونجا، عمر جابر.

وسط الهجوم: محمد فاروق، إيريك تراوري، عبد الله السعيد.

وفي الهجوم: جون أنطوي.

يُذكر أن بيراميدز نجح في حسم تأهله إلى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية، بعد تفوقه على حوريا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.