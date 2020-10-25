علي غزال لمصراوي: سأعود للدوري المصري الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:
أكد علي غزال لاعب لاريسا اليوناني أنه يدرس أكثر من عرض في الوقت الحالي للعودة للدوري المصري من جديد الموسم المقبل.
وسبق ولعب علي غزال لنادي وادي دجلة قبل أن يخرج في رحلة احتراف طويلة بين البرتغال والصين وكندا وأخيراً اليونان.
وقال غزال في تصريحات لـ"الخليج 365" "قررت العودة للدوري المصري في الموسم الجديد".
واختتم "في الوقت الحالي أدرس أكثر من عرض ولم أحسم بعد أي قرار متعلق بالنادي الذي سأنضم له في مصر".
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