قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

ظهرت الملامح النهائية للأندية المشاركة في النسخة الجديدة 2020/2021 لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينطلق الدور التمهيدي للبطولتين بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويشهد اليوم الأحد ختام موسم 2019/2020 فيما يخص كأس الكونفيدرالية الأفريقية بمباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

وتُختتم مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019/2020 يوم 6 من شهر نوفمبر، عندما يلعب الأهلي في استاد القاهرة مع المتأهل من الزمالك والرجاء المغربي.

ووفقاً للمستند الذي حصل عليه "الخليج 365"، فقد تم تحديد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفيدرالية.

وتُعد نيجيريا هي الدولة الوحيدة التي لم تُرسل بعد أسماء الـ4 أندية المشاركة، بواقع ناديين بدوري الأبطال ومثلهما بالكونفيدرالية.

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ويتواجد بالمستند من مصر الأهلي "بطل الدوري" في النسخة المقبلة لدوري الأبطال، والمقاولون العرب "المركز الرابع" في الكونفيدرالية.

وينتظر "كاف" نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لكي يتم تسكين المقعد الثاني لدوري أبطال أفريقيا، وكذلك الكونفيدرالية، وسط صراع "الزمالك – بيراميدز".

وتأكد عدم مشاركة أندية في الأبطال والكونفيدرالية من الدول التالية "كاب فيردي – أفريقيا الوسطى – اريتريا – غينيا بيساو – ناميبيا – ساو تومي – سيشيل – سيراليون – ريونيون – ليبيريا – مدغشقر – مالاوي - موريتانيا).

ومن خلال المستند التالي، يمكنك التعرف على الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2020/2021.