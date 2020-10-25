سيد عبدالحفيظ يشيد بفتحي.. ويكشف موقف موسيماني من المعارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق الأحمر قطع خطوة مهمة بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيدا بالمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وأداء أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق رغم قرب نهاية عقده.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر محطة "أون سبورت إف إم"، الأحد: "خضنا مباراتين هامتين في توقيت مهم، لكن الختام هو الأهم، المشوار كان صعبا لكن الهدف الأساسي لم يتحقق حتى الآن".

وأضاف: "اقتربنا بخطوة كبيرة جداً لكننا لم نحقق اللقب بعد وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع، لم يحدث من قبل أن نلعب في تلك البطولة لأكثر من عام، وإن شاء الله يحالفنا التوفيق لتحقيق حلم جميع الأهلاوية".

وأكمل: "الجهاز الفني والطبي رفض المغامرة بعلي معلول في مباراة الوداد بعدما شعر بإجهاد في العضلة الخلفية قبل يوم من اللقاء، لكنه كان يريد المشاركة وهناك روح كبيرة بين الجميع في الفريق سواء الذين لعبوا أو خرجوا من القائمة".

وتابع: "محمد الشناوي قبل مباراة الوداد في المغرب كان غائبًا بسبب الإصابة في العضلة الضامة، لكنه شارك في مباراة الوداد، ومن أجل عدم المخاطرة وحرصا على سلامته خرج مع نهاية اللقاء، لم يطلب الخروج ونحن من فضلنا إراحته".

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وأكد: "الجميع يشارك مع موسيماني ويمنح كثيرا من الفرص، لكن الحسابات تختلف من مباراة عن أخرى، كل لاعب لديه إحساس بأنه قادر على المشاركة، قد يكون لاعب خارج الصورة وفجأة يصبح قريبا للغاية، الكرة بها عدة متغيرات".

وأوضح: "نريد من الكل أن يكون جاهزاً، نحارب لتجهيز كل المصابين من أجل دعم قائمة الفريق".

وانتقل عبدالحفيظ للحديث عن أحمد فتحي قائلا: "بغض النظر عن أي أمر، إلا أن أداء فتحي في المباريات المحلية ومباراة الوداد كان أفضل ما يكون، رغم أنه يشارك في بعض المباريات كمدافع أيسر".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "موسيماني يتحدث في كل شيء ولا يهدر الوقت، لدرجة أنه كان يتابع كل التفاصيل وموقف المعارين أثناء عودتنا إلى القاهرة في الطائرة، وقطع شوطا كبيرا بشأن تلك الأمور".

يُذكر أن الأهلي نجح في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي ٥-١ بمجموع لقائي الذهاب والعودة في نصف النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.