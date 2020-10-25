اليوم .. أرسنال يتحدى ليستر سيتي .. وإيفرتون يسعى لمواصلة المفاجآت أمام ساوثهامبتون

تشهد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، 3 مواجهات قوية، تجمع أرسنال مع ليستر سيتي، وإيفرتون مع ساوثهامبتون، وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد.

أرسنال وليستر سيتي:

يستضيف أرسنال فريق ليستر سيتي في تمام الساعة التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويسعى كل فرق لتعويض خسارته في المباراة الأخيرة بالدوري، حيث خسر أرسنال من مانشستر سيتي بنتيجة 1/0، وخسر ليستر أمام أستون فيلا بنفس النتيجة أيضًا، وهو ما يضفي المزيد من الإثارة والقوة على مواجهة اليوم بين الفريقين،

خاصة وأن ليستر سيتي يحل في المركز السابع وأرسنال في المركز الثامن، وكلاهما يملك 9 نقاط في رصيده، وتذاع المباراة على قناتي:

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إيفرتون وساوثهامبتون:

فيما يحل فريق إيفرتون ضيفًا ثقيلًا على ساوثهامبتون في الرابعة عصر اليوم على ملعب سينت ماري، حيث يتطلع الفريق الأزرق بقيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، لمواصلة مفاجآته بالبطولة المحلية، حيث إنه يتصدر المسابقة برصيد 13 نقطة متساويًا مع ليفربول

حامل اللقب، والذي يحل ثانيًا بسبب فارق الأهداف لصالح إيفرتون، حيث سجل 14 هدفًا واستقبل 7 أهداف، بينما ليفربول سجل 15 هدفًا واستقبل 14، أي أن الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة لصالح إيفرتون، وهو ما منحه الأفضلية للصدارة، وتعد فرصته كبيرة أمام ساوثهامبتون لمواصلة الانتصارات، خاصة وأن الأخير يحتل المركز الـ13 برصيد 7 نقاط، وتذاع المباراة على قناتي:

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وولفرهامبتون ونيوكاسل:

كما يلتقي اليوم وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب مولينيو، حيث يحتل وولفرهامبتون صاحب الأرض والضيافة المركز التاسع برصيد 9 نقاط، أما نيوكاسل فيحل في المركز الـ14 برصيد 7 نقاط، وتذاع المباراة على قناتي:

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