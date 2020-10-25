الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ وحلم تحقيق أول لقب قاري

يخوض فريق بيراميدز لكرة القدم فى التاسعة مساءً مواجهة مثيرة وتاريخية للنادى عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي، فى المباراة النهائية للكونفيدرالية الأفريقية على ملعب الأمير مولاى عبدالله بالرباط للتتويج بكأس الكونفيدرالية، للمرة الأولى فى تاريخهما.

للمرة الأولى فى تاريخ البطولة التى انطلقت بنظامها الجديد عام 2004، يقام الدور النهائى من لقاء وحيد، وليس عبر مباراتى ذهاب وعودة، كما جرت العادة فى الأعوام الماضية، بناءً على قرار الكاف، وللمرة الثانية على التوالي، يأتى نهائى المسابقة القارية مغربيًا مصريًا، بعدما جرى نهائى الموسم الماضى للبطولة بين الزمالك المصرى ونهضة بركان.

ويحلم بيراميدز، الذى يشارك فى المسابقات القارية للمرة الأولى فى تاريخه، بأن يكون ثالث فريق مصرى يحصد اللقب، بعد الأهلى الذى

فاز بالبطولة عام 2014، والزمالك حامل اللقب.

وبات بيراميدز إحدى القوى الحديثة فى كرة القدم المصرية الآن، بعدما ضم فى صفوفه، بعض النجوم الدوليين، وفى مقدمتهم صانع الألعاب المخضرم عبدالله السعيد.

حصل بيراميدز على المركز الثالث فى ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضي، كما يحتل حاليًا المركز نفسه فى الموسم الحالي، وما زال يمتلك بصيصًا من الأمل فى إنهاء المسابقة المحلية وهو فى المركز الثاني، المؤهل للمشاركة بدورى الأبطال فى الموسم المقبل.

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وبلغ بيراميدز نهائى البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى فى مرحلة المجموعات، التى ضمت المصرى وإينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني، برصيد 15

نقطة، محققًا أعلى رصيد من النقاط بين الفرق الستة عشر التى شاركت فى هذا الدور، حيث حقق 5 انتصارات مقابل خسارة وحيدة.

وواصل بيراميدز مشواره فى البطولة، بعدما عبر زاناكو فى دور الثمانية، حيث فاز 3-0 فى مباراة الذهاب خارج ملعبه، لكنه تلقى خسارة غير مؤثرة 0-1 فى الإياب.

وتخطى بيراميدز، نظيره حوريا كوناكرى الغينى فى مباراة الدور قبل النهائي، بعدما تغلب بهدفين نظيفين حملا توقيع إبراهيم حسن وعبدالله السعيد.

ومن المتوقع أن يعتمد الكراوتى انتى تشاتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، على تشكيل يضم المهدى سليمان فى حراسة المرمى، وأمامه أحمد توفيق وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى للدفاع، ونبيل عماد دونجا وعمر جابر وإيريك تراورى ومحمد فاروق وعبدالله السعيد للوسط، وجون أنطوى للهجوم.

فى المقابل، يطمح بركان لأن يصبح خامس فريق مغربى يتوج بلقب البطولة، بعدما سبقته أندية الجيش الملكى (2005)، والفتح الرباطى (2010)، والمغرب الفاسى (2011) والرجاء (2018).