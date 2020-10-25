بطولة السعودية: الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فييتو

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الرياض: أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم مساء السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الارجنتيني لوسيانو فييتو قادما من سبورتينغ البرتغالي لثلاثة أعوام.

ونجحت ادارة الهلال في ضم فييتو (26 عاما) من اجل تعويض رحيل البرازيلي كارلوس ادواردو المنتقل الى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكتب الهلال في حسابه الرسمي على تويتر "قدمت ادارة النادي شكرها وتقديرها الى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي على تكفله بقيمة انتقال فييتو إلى الهلال".

ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، فيما أشارت تقارير صحافية انها بلغت 7 ملايين يورو وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

اضاف الهلال بطل اسيا في موسم 2019 "يمتد عقد الارجنتيني لوسيانو فييتو لمدة ثلاثة اعوام حتى 2023"، وان التوقيع جرى "بعد اجتيازه الفحص الطبي في مدينة لشبونة البرتغالية، فيما ينتظر أن "يصل الرياض في الأيام القليلة المقبلة".

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قال فييتو في شريط فيديو عرضه النادي "وصلت الى هنا، إلى لشبونة وانا احمل معي ذكريات يستحيل أن انساها، خضت تجربة في بلادي مع راسينغ وبعدها انتقلت إلى أوروبا ولعبت في اسبانيا وانكلترا قبل ان انتقل الى البرتغال وارتدي شعار سبورتينغ".

تابع "مثلت منتخب بلادي تحت 20 عاما، وشاركت في جميع البطولات الاوروبية مع الاندية، وانا الان مستعد لخوض تحد آخر، في اكبر قارات العالم، القارة الآسيوية، وأنا سعيد لتمثيل بطلها الهلال".

ويستعد الهلال لملاقاة فريق أبها الثلاثاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

بدأ فييتو مسيرته في راسينغ كلوب (2011)، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني (2015) وحقق معه لقب افضل ممرر في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، لينتقل بعدها إلى اتلتيكو مدريد تحت ادارة مواطنه مواطنه دييغو سيميوني، حيث خاض تجربة مخيبة.

ذهب بعدها إلى إشبيلية على سبيل الإعارة ليستعيد مستواه، ثم تنقل بين فالنسيا وفولهام الإنكليزي على سبيل الاعارة، حتى استقر به الحال في سبورتينغ حيث خاض 40 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع سبعة.