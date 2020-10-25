شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف ..المنتخب يتلاعب بالبرازيل ومحمد شوقي يحرز هدفاً عالمياً بكأس القارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمد شوقي نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق هدفاً عالمياً خلال مواجهة الفراعنة لنظيره البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وقتها، عام 2009 ببطولة كأس القارات التى أقيمت بجنوب أفريقيا، جاء الهدف بعد مجهود جماعي رائع حتي وصلت الكرة لسيد معوض ظهير أيسر منتخبنا الذي مررها إلى الخلف بدلًا من إرسالها بشكل عرضى، يستقبلها محمد شوقى ويسددها على يمين جوليو سيزار حارس مرمى البرازيل لتصبح النتيجة 3/2.

وأعاد الهدف منتخبنا وأحيا الأمل من جديد، ليسجل زيدان بعدها بدقيقة هدف التعادل 3-3، ولكن الفوز فى النهائية جاء دراماتيكيا على الفراعنة بركلة جزاء سددها كاكا ليعلن فوز البرازيل 4-3.