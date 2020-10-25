شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تحسم اليوم مصير الهبوط فى القسمين الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اجتماعا مهما اليوم الأحد لحسم مصير الهبوط والصعود فى دوري القسمين الثاني والثالث، بعد الاتصالات المكثفة خلال الفترة الأخيرة من الأندية لحسم القرار النهائى بخصوص الهبوط فى دورى المظاليم وتحديد شكل المسابقات فى الموسم المقبل.

وكشف مسؤولو اللجنة الخماسية أنه كان سيتم عقد اجتماع الأسبوع المنقضي ولكن تم تأجيله لليوم الأحد لوجود أكثر من ملف مهم آخر على مائدة الجبلاية، لكن سيتم الحسم اليوم واعلان القرار بشكل نهائى.

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وكان اتحاد الكرة قد حدد إقامة دورة ترقى لدورى القسم الثالث والتى تضم 12 مجموعة يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات بعد ذلك من 4 فرق أوائل المجموعات الـ12 بحيث يصعد ثلاث فرق مباشرة للقسم الثانى، وهو النظام المحدد من بداية الموسم الجارى وتم إرسال خطابات رسمية للأندية بذلك، وكشف مسئولو أندية القسم الثالث أنهم تلقوا تأكيدات من مسئول باتحاد الكرة أكد لهم صعود الـ12 نادى إلى دوري القسم الثاني و إلغاء دوري الترقي ، وطالبوه خلال الساعات الأخيرة بإصدار قرار رسمي بذلك من أجل التجهيز سواء للموسم الجديد في حالة تطبيق قرار صعود الـ12 فريق ، و أيضا في حالة إقامة دوري ترقي من أجل التحضير واستمرار تدريبات الفرق وعدم منحهم راحة.