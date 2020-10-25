شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تجتمع اليوم لحسم مصير الهبوط فى القسمين الثانى والثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اجتماعا مهما اليوم الأحد لحسم مصير الهبوط والصعود فى دورى القسمين الثانى والثالث، بعد الاتصالات المكثفة خلال الفترة الأخيرة من الأندية لحسم القرار النهائى بخصوص الهبوط فى دورى المظاليم وتحديد شكل المسابقات فى الموسم المقبل.

وكشف مسؤولو اللجنة الخماسية أنه كان سيتم عقد اجتماع الأسبوع المنقضى ولكن تم تأجيله لليوم الأحد لوجود أكثر من ملف مهم آخر على مائدة الجبلاية، لكن سيتم الحسم اليوم واعلان القرار بشكل نهائى.

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وكان اتحاد الكرة قد حدد إقامة دورة ترقى لدورى القسم الثالث والتى تضم 12 مجموعة يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات بعد ذلك من 4 فرق أوائل المجموعات الـ12 بحيث يصعد ثلاث فرق مباشرة للقسم الثانى، وهو النظام المحدد من بداية الموسم الجارى وتم إرسال خطابات رسمية للأندية بذلك، وكشف مسئولو أندية القسم الثالث أنهم تلقوا تأكيدات من مسئول باتحاد الكرة أكد لهم صعود الـ12 نادى إلى دورى القسم الثانى وإلغاء دورى الترقى، وطالبوه خلال الساعات الأخيرة بإصدار قرار رسمى بذلك من أجل التجهيز سواء للموسم الجديد فى حالة تطبيق قرار صعود الـ12 فريق، وأيضا فى حالة إقامة دورى ترقى من أجل التحضير واستمرار تدريبات الفرق وعدم منحهم راحة.

فى السياق ذاته، أسفرت مسابقات القسم الثانى عن هبوط خمسة فرق من كل مجموعة، ففى المجموعة الأولى هبطت أندية "سوهاج -الإعلاميين -الفيوم -ديروط -طهطا"، وفى المجموعة الثانية تأكد هبوط "النجوم -المريخ -كوكا كولا -الترسانة - الزرقا"، وفى المجموعة الثالثة تأكد هبوط أندية "الحمام -الأوليمبى -بلدية المحلة -مالية كفر الزيات -بيلا".