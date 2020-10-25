شكرا لقرائتكم مصر تستضيف اليوم ثانى اجتماعات الاتحاد الأفريقى للطائرة "الكونجرس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستضيف مصر اليوم الأحد جلسة اليوم الثانى لاجتماعات الاتحاد الأفريقى للطائرة "الكونجرس" والتى ستشهد انتخابات مجلس إدارة جديد وسط منافسة شرسة بين الثنائى عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى والمغربية بشرى حجيج، حيث يتم التصويت "أون لاين" فقا لظروف جائحة فيروس كورونا، وأقيم أمس إجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الموقف المالى والحساب الختامى قبل إجراء الانتخابات اليوم .

وتولى عمرو علوانى رئاسة الاتحاد الأفريقى منذ عام 2001، غيرأن المنافسة شديدة هذا العام وفقا لتصويت 54 من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وحقق عمرو علوانى العديد من الإنجازات عبر مسيرته فى رئاسة الاتحاد الأفريقى وأيضا على مستوى الكرة الطائرة الشاطئية ومهرجانات الناشئين فى العديد من الدول الأفريقية، بالإضافة غلى مجاح العديد من تنظيم البطولات الأفريقية للأندية .

من ناحية أخرى، قامت اللجنة الأولمبية المصرية مؤخرا بإلغاء الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى التى كانت ستشهد تغيير بعض بنود اللائحة فى ظل عدم اكتمال النصاب القانونى للجنة المؤقتة للاتحاد برئاسة سامح حمدى، قبل أن تعيين الأولمبية الثنائى محمد الهدى وشريهان سامح لاكتمال النصاب .