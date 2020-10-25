شكرا لقرائتكم المقاولون يدرس بيراميدز في نهائي الكونفدرالية استعدادا لمواجهة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشاهد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، مباراة نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث لقاء بيراميدز ونهضة بركان فى الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، وذلك استعداداً للقاء المرتقب بين ذئاب الجبل وبيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب صفحة الخسارة من الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر بهدفين مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس، من أجل الاستعداد للمباراة الأخيرة فى أطول موسم للكرة المصرية، حيث يلتقى فريق المقاولون بنظيره بيراميدز فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل بالجولة 34، وذلك بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع وما يترتب عليه من المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

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وتسبب تعادل مصر المقاصة مع سموحة "منافس المقاولون المباشر" فى ضياع نقطتين على الفريق السكندرى فى مشوار المنافسة على المركز الرابع والذى حسمه المقاولون رسميا قبل جولة واحدة من النهاية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين فى المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادى مصر .

وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمى إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتى الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع فى الكونفدرالية.