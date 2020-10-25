ليفربول يعود للانتصارات على حساب شيفيلد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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عاد حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لطريق الانتصارات مجددا بعدما حقق فوزا غاليا على ضيفه شيفيلد يونايتيد ضمن مباريات الجولة السادسة للبطولة.

بدأت المباراة بشكل شديد الصعوبة على أصحاب الأرض حيث احتسب الحكم ركلة جزاء على الفريق بعد تدخل فابينيو على مهاجم شيفيلد على حدود منطقة الجزاء ورغم أن الخطأ وقع على خط منطقة الجزاء إلا أن الحكم وبعد اللجوء لتقنية الفيديو احتسب الركلة على اعتبار أن الخط جزء من منطقة الجزاء.

وسجل ساندربيرغ ركلة الجزاء في الدقيقة 13 ليهز شباك الحارس البرازيلي إليسون في أول لقاء يخوضه بعد عودته من الإصابة ليواصل الضيوف هجماتهم المرتدة الخطيرة على مرمى ليفربول ويضيعوا أكثر من فرصة خطيرة.

وبعد معاناة سجل فيرمينو هدف التعادل في الدقيقة 41 ليخرج الفريقان من الشوط الأول ولوحة النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني، سجل المصري محمد صلاح هدفا لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعي التسلل لكن ليفربول لم ينتظر طويلا حيث عاد البرتغالي دييغو غوتا ليسجل من رأسية معلنا تقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف وهي النتيجة التي انتهت إليها المباراة.

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بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 13 نقطة بالتساوي مع إيفرتون المتصدر بفارق الأهداف وسيلعب الأحد في إطار نفس الجولة مع فريق ساوثهامبتون.

ويعاني ليفربول بشدة هذا الموسم خاصة بعد إصابة المدافع فان دايك الذي ترك ثغرة كبيرة في دفاعات الفريق الذي يلتقي ميتدلاند الدانماركي في مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وسجل ليفربول حتى اللحظة 15 هدفا بمعدل يفوق هدفين في كل مباراة لكنه تلقى 14 هدفا وبنفس المعدل تقريبا ما ينذر بحاجة الفريق لسد الثغرة الدفاعية بشكل عاجل.

ويشهد الموسم الحالي الكثير من المفاجآت حيث تقدم الأندية الصغيرة والمتوسط أداء قويا في مقابل تراجع الأندية الكبرى مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي.