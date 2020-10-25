شكرا لقرائتكم خبر عن علوانى ينافس المغربية بشرى حجيج على رئاسة الأفريقى للطائرة..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر اليوم الأحد جلسة اليوم الثانى لاجتماعات الإتحاد الأفريقى للطائرة للطائرة "الكونجرس" والتى ستشهد إنتخابات مجلس إدارة جديد وسط منافسة شرسة بين الثنائى عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى والمغربية بشرى حجيج ، حيث يتم التصويت "أون لاين" فقا لظروف جائحة فيروس كورونا ، وأقيم أمس اجتماع مجلس الإدارة لمناقسة الموقف المالى والحساب الختامى قبل إجراء الإنتخابات اليوم .

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وتولى عمرو علوانى رئاسة الإتحاد الأفريقى منذ عام 2001 ، غيرأن المنافسة شديدة هذا العام وفقا لتصويت 54 من أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد ، وحقق عمرو علوانى العديد من الإنجازات عبر مسيرته فى رئاسة الإتحاد الأفريقى و أيضا على مستوى الكرة الطائرة الشاطئية ومهرجانات الناشئين فى العديد من الدول الأفريقية بالإضافة غلى مجاح العديد من تنظيم البطولات الأفريقية للأندية .

من ناحية أخرى ، قامت اللجنة الأولمبية المصرية مؤخرا بإلغاء الجمعية العمومية العادية للإتحاد المصرى التى كانت ستشهد تغيير بعض بنود اللائحة فى ظل عدم إكتمال النصاب القانونى للجنة المؤقتة للإتحاد برئاسة سامح حمدى ، قبل أن تعيين الأولمبية الثنائى محمد الهدى و شريهان سامح لإكتمال النصاب .