شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد نهضة بركان .. السماوى يتسلح بالأرقام القياسية فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مع دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، مباراة مصيرية وصعبة، حينما يواجه نظيره نهض بركان المغربى، على ستاد مولاى عبد الله بالرباط فى المغرب، بنهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث كلا الفريقين عن التتويج باللقب لاسيما وإنه سيكون أول لقب قارى فى تاريخ بيراميدز "حديث الولادة" كما إنه سيكون أول بطولة يتوج بها الفريق، كما يبحث الفريق المغربى عن حصد اللقب وتعويض خسارته فى النسخة الماضية أمام الزمالك الذى توج بها.

ويحلم فريق بيراميدز بالعودة إلى القاهرة حاملاً كأس الكونفدرالية للمرة الأولى فى تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التى حققها خارج ملعبه فى مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته الثمانية التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفدرالية.

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يعتمد بيراميدز فى مواجهة الليلة أمام نهضة بركان على خدمات وخبرة قائده عبد الله السعيد، الذى توج بخمسة ألقاب أفريقية مع ناديه السابق الأهلي، موسم السعيد كان رائعًا للغاية بعدما التحق مؤخرًا بزمرة قليلة من اللاعبين الذين سجلوا أكثر من 100 هدف فى الدورى المصرى الممتاز ليكتب لنفسه تاريخًا مميزًا، بجانب الغانى جون أنطوى كبير الهدافين الأجانب والبوركينى إيريك تراورى والحارس المهدى سليمان، وبعض العناصر التى تعد من أبرز مفاتيح لعب الفريق السماوى مثل إبراهيم حسن، والذى نجح فى المباراة الماضية أمام حوريا كوناكرى الغينى فى تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 74 ثم أحرز السعيد الهدف الثانى فى الدقيقة 76 ليحصد بيراميدز بطاقة التأهل للنهائى ومواجهة بركان المغربى الذى تأهل على حساب حسنية أغادير بالفوز بنتيجة 2 / 1.

ويقود بيراميدز مدرب ذو خبرة كبيرة أيضاً هو الكرواتى أنتى تشاشيتش (66 عامًا) والذى التحق بالنادى العام الماضى بعد مسيرة تدريبية طويلة، شهدت تدريبه لمنتخب كرواتيا بالإضافة للعديد من الأندية أبرزها دينامو زغرب الكرواتى وماريبور السلوفينى وغيرها، وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 32 مباراة، فاز فى 21 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتى 24 هدفا بينما سجل 47 هدفا.

ويطمح تشاتشيتش فى حصد لقب الكونفدرالية لاسيما أن بيراميدز ودع منذ أيام بطولة كأس مصر بركلات الترجيح لصالح طلائع الجيش فيما لايزال موقفه صعباً من انهاء موسمه المحلى فى مركز الوصيف المؤهل للظهور الأفريقى بالموسم الجديد بعدما فقد نقطتين بالتعادل السلبى مع الأهلى بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.