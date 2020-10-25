شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإسماعيلى .. الأبيض يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الأحد، عقب المران الختامى للفريق استعداد لمواجهة الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد القاهرة، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال إفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

فيما حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على لاعبى الأبيض بعدم الانشغال بأى أمر، والتركيز فقط فى التدريبات والتركيز على لقاء الاسماعيلى، مشيرًا إلى أن اللقاء هام جدًا فى مشوار الفريق المحلى من أجل حسم المركز الثانى ببطولة الدورى، وأنه لا بديل عن الفوز بالمباراة، مبديًا ثقته فى اللاعبين بتحقيق الفوز، خاصة بعدما طالبهم بغلق صفحة الرجاء المغربى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستجمع بين الفريقين فى الأول من نوفمبر المقبل، بشكل مؤقت لحين تحقيق الهدف المطلوب فى الدورى الممتاز، ومن المقرر، أن يشهد المران الختامى لمواجهة الإسماعيلى اليوم، تطبيق بعض الخطط الفنية التى يرغب باتشيكو فى تنفيذها أمام الدراويش، بعدما حرص الجهاز الفنى للأبيض على مشاهدة عدد من الفيديوهات الأخيرة لمباريات الإسماعيلى للوقوف على نقاط القوة والضعف التى سيستغلها لتحقيق الفوز فى مواجهة الغد.