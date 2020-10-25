شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه أسوان اليوم وديا استعدادا لبطولة شمال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2001 تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، نادى أسوان فى مباراة ودية اليوم الأحد، فى تمام الرابعة مساء على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا 2021، وأبدى ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، غضبه بسبب عدم تعاون الأندية المصرية له، وقال ياسين: "مدربى الأندية مش بيفكروا غير فى نفسهم ومش شاغلين بالهم بالمنتخب".

ويستعد منتخب الشباب المصرى للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 فى التاسع من نوفمبر المقبل بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

وتلقى اتحاد شمال أفريقيا خطابات من منتخبات شمال أفريقيا المشاركين فى تصفيات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20سنة، بشأن موقفهم النهائى من إقامة البطولة فى موعدها أو التأجيل لمدة شهر، ومن المقرر أن تستضيف تونس التصفيات لدول شمال أفريقيا فى التاسع من نوفمبر المقبل وحتى الرابع والعشرين من نفس الشهر.

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وكان الرد النهائى هو إقامة البطولة فى موعدها من منتخبات مصر وتونس، أما المنتخب الليبى فطلب التأجيل لمدة شهر، ولمً يتلق اتحاد شمال أفريقيا أى رد من المغرب والجزائر، على الرغم من انتهاء المهلة التى كانت محددة من تلك الدول لبدء البطولة فى الخامس من أكتوبر الجارى.

وتنتظر المنتخبات الخمس المشاركة فى البطولة تحديد الموعد النهائى من قبل اتحاد شمال أفريقيا خلال ساعات لتحديد برنامج المباريات الدولية وإنهاء إجراءات حجز تذاكر الطيران والإقامة واختبارات الخلو من فيروس كورونا قبل السفر بمدة كافية.