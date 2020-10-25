أبو مسلم: موسيماني يعلم قيمة الأهلي عكس فايلر

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أم موسيماني هو الأفضل للأهلي في الوقت الحالي.

وقال أبو مسلم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "موسيماني الأفضل للأهلي لتحقيق هدف الحصول على

لقب دوري الأبطال".وأكمل: "حقق الدوري مع جميع أبنائه ولقب دوري الأبطال هو الأهم له، كما أنه يعلم قيمة الأهلي عكس فايلر الذي لم يكن مستوعبا ذلك".

وتطرق أبومسلم في حديثه إلى مباراة بيراميدز ونهضة البركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، حيث أكد لاعب الأهلي السابق، أن بيراميدز يملك خبرات كبيرة رغم حداثة الفريق.

وقال أبو مسلم "بيراميدز يمثل مصر في الكونفدرالية وأتمنى حصده اللقب الأفريقي ".

وأكمل: "لكن مدرب بيراميدز لا يتناسب مع طموح النادي وحجم ما ينفقه الفريق".

