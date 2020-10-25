فرج عامر يوضح حقيقة طلب سموحة استعارة صالح جمعة

أوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة طلب ناديه استعارة صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي في الموسم المقبل.
وقال عامر خلال تصريحات عبر قناةأون تايم سبورتس، " لسنا مهتمين باستعارة صالح جمعة من النادي الأهلي".
وأضاف " صالح جمعة لاعبيمتلك امكانيات فنية كبيرة، لكننا لا نرغب في التعاقد معه، ونعلم أن موسيماني سيعتمد عليه في المرحلة المقبلة".
وأعلن فرج عامر تعاقد نادي سموحة مع أطهر الطاهر نجم نادي الهلال السوداني.
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