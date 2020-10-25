شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يشارك في بطولة للجولف بمايوركا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، في بطولة (Maioris de Mallorca) للجولف.

ويعد الأسطورة الإسباني أحد المرشحين بقوة للقب البطولة التي تقام خلال هذه الأيام في جزر البليار في مايوركا.

وتعد رياضة الجولف إحدى هوايات نادال، بعيدا عن التنس، وهو ما عززه في كل عام برعاية بطولة تضامنية في مسقط رأسه في سون سيرفيرا.

يذكر أن «الماتادور» توج منذ أسابيع قليلة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، إحدى البطولات الأربع الكبرى الجراند سلام، للمرة الـ13 في تاريخه، الرابعة على التوالي، إثر فوزه في النهائي على غريمه التقليدي الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات دون رد.