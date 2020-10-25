شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الأهلي والزمالك طلبا ضم حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن ناديي الأهلي والزمالك جددا مفاوضاتهما من أجل ضم حسام حسن مهاجم نادي سموحة في الموسم المقبل.

وأكد المهندس فرج عامر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الأهلي والزمالك جددوا مفاوضاتهم لضم حسام حسن عن طريق وكلاء لاعبين».

وتابع: «حسام حسن أفضل مهاجم في مصر بالوقت الجاري ونرفض فكرة إعارته خوفًا من إصابته».