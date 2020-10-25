وليد عبداللطيف: ثنائية السولية وديانج أفضل من ساسي وطارق حامد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قارن وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بين خط وسط ناديي الأهلي والزمالك في الوقت الحالي. وتابع وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «خط وسط الأهلي وخط وسط الزمالك أقوياء للغاية ولكن الأهلي أقوى إذا تمت المقارنة». وأوضح: «أرى أن ثنائية السولية وديانج أفضل من ساسي وطارق حامد». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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