شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف موقف سموحة من استعارة صالح جمعة من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق السكندري، طلب استعارة صالح جمعة من صفوف النادي الأهلي.
وأكد المهندس فرج عامر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «غير مهتمين باستعارة صالح جمعة من الأهلي في الموسم الجديد وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة».
وأوضح: «صالح جمعة لاعب جيد وكبير ولكن لم نطرح استعارة اللاعب في الموسم المقبل وعلمت أن صالح في حسابات موسيماني وسيقوم بالدفع به في المباراة المقبلة».
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