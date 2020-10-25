شكرا لقرائتكم حازم إمام: خسارة بطولة أفريقيا ستؤثر على أحد القطبين الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ليس من مصلحة القلعة البيضاء التي كان الأفضل لها خوض الإياب سريعًا في ظل نشوة الفوز خارج الأرض والاستفادة من غيابات المنافس قائلا: "بكل المعايير التأجيل مش في مصلحة "الزمالك".

وتابع إمام في تصريحات خلال برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة "أون تايم سبورت": "نتيجة فوز الأهلي على الوداد المغربي نتيجة كبيرة ومحصلتش قبل كدا، الوداد كان سيء للغاية، ليس هو الوداد الذي واجه الأهلي في النهائي بنسخة 2017".

وأضاف حازم إمام: "الانتماء يحسم مصير انتقال بعض اللاعبين للأهلي والزمالك، والجمهور جزء من المعادلة، قد يتخلى لاعب عن المال مقابل الدعم الجماهيري".

وختم نجم الزمالك الأسبق: " خسارة دوري الأبطال ستؤثر بالسلب على مشوار الأهلي أو الزمالك الموسم المقبل، لكن الأهم من ذلك أن منتخب مصر يعاني من عدم وجود صانع ألعاب حاليا".