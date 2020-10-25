شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: طارق حامد رفض عرضاً مغرياً من السعودية من أجل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن طارق حامد، نجم خط وسط الفريق، قد رفض عرضاً كبيراَ من الدوري السعودي من أجل الاستمرار في النادي الأبيض ، مضيفا فى تصريحات عبر برنامج زملكاوي طارق حامد لاعب يمتلك رجولة وحماس كبير ويحترم الجميع ، موجها له التحية بمناسبة عيد ميلاده أمس قائلا " كل عام وأنت بخير يا طارق، ولكن كي لا يحسدك البعض عليك أن تبلغهم أنك أتممت عامك الـ 60 وليس الـ 32".
وعن لقاء الإسماعيلى المقبل فى الجولة الأخيرة بالدورى قال منصور أن الإسماعيلي فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار وعلى أعلى مستوى وبمشيئة الله سنحقق الفوز عليهم لضمان الوصافة، ثم سنفكر في مباراة الرجاء بعدها".، مؤكدا أن الفريق يتعامل مع المباريات خطوة بخطوة وسيغلق الفريق صفحة الإسماعيلي فور الإنتهاء من المباراة من أجل موقعة الرجاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: طارق حامد رفض عرضاً مغرياً من السعودية من أجل الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.