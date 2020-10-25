شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تأجيل مباراة الرجاء ضد مصلحة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ليس من مصلحة القلعة البيضاء التي كان الأفضل لها خوض الإياب سريعًا في ظل نشوة الفوز خارج الأرض والاستفادة من غيابات المنافس قائلا: "بكل المعايير التأجيل مش في مصلحة الزمالك".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل.

وتابع إمام في تصريحات خلال برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة "أون تايم سبورت": "نتيجة فوز الأهلي على الوداد المغربي نتيجة كبيرة ومحصلتش قبل كدا، الوداد كان سيء للغاية، ليس هو الوداد الذي واجه الأهلي في النهائي بنسخة 2017".

وأضاف حازم إمام: "الانتماء يحسم مصير انتقال بعض اللاعبين للأهلي والزمالك، والجمهور جزء من المعادلة، قد يتخلى لاعب عن المال مقابل الدعم الجماهيري".

وختم نجم الزمالك الأسبق: "خسارة دوري الأبطال ستؤثر بالسلب على مشوار الأهلي أو الزمالك الموسم المقبل، لكن الأهم من ذلك أن منتخب مصر يعاني من عدم وجود صانع ألعاب حاليا".

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