شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يوضح موقف ثلاثي الأهلي المعار من الاستمرار مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، موقف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبدالمنعم المعارين من النادي الأهلي.

وأكد المهندس فرج عامر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محمد عبدالمنعم واحد من أفضل العناصر وسيكون أفضل مساك في مصر خلال السنوات المقبلة».

وتابع: «الأهلي لم يبلغنا باستعادة صلاح محسن وناصر ماهر في نهاية الموسم ولكن بطبيعة الحال هم سيعودون للأهلي مع نهاية الإعارة ولكن نرحب ونتمنى استمرارهم في صفوف فريقنا بالموسم الجديد».