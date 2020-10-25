شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسببه في إصابة فان دايك.. أنشيلوتي: بيكفورد لم يتأثر بالانتقادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، إن حارس مرماه جوردان بيكفورد لم يتأثر بالانتقادات التي وجهت إليه، بعد التحامه مع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وإنه سيشارك أساسيًا من البداية في مواجهة ساوثهامبتون، اليوم الأحد.

وأكد ليفربول بطل إنجلترا، أن فان دايك سيخضع لعملية جراحية لعلاج إصابة في الركبة، تعرض لها خلال التحامه مع بيكفورد، في تعادل الفريقين 2-2، السبت الماضي.

وبعد الإصابة، تعرض بيكفورد لكثير من الانتقادات، بينما تحقق شرطة مرسيسايد في تلقيه تهديدات عبر الإنترنت، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي أكد أن حارس المرمى الإنجليزي الدولي لم يجعل مثل هذه الأمور تؤثر على تحضيراته للمواجهة المقبلة.