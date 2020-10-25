شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يطرد كورونا من صفوفه بعد شفاء إلماس وزيلينسكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نابولي رسميا، أن نتائج اختبارات فيروس كورونا لثنائي الفريق إليف إلماس وبيوتر زيلينسكي، جاءت سلبية.

وأشار النادي الإيطالي في بيانه، أنه من المحتمل أن يكون الثنائي متاحا للمدرب جينارو جاتوزو في نهاية هذا الأسبوع.

ويلتقي نابولي نظيره بينيفنتو، اليوم، على ستاد سانتا كولومبا بالجولة 5 من الدوري الإيطالي.

وجاءت نتيجة اختبارات لاعبي خط الوسط إيجابية، قبل مواجهة يوفنتوس مطلع أكتوبر الجاري، والتي حرمت الفريق من السفر إلى تورينو. وثبتت إصابات لاعبي نابولي بشكل متكرر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قبل أن يعلن النادي أن النتائج تحولت إلى سلبية.