شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يشعر بالملل بسبب لاعبه كريستيان إريكسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، إنه بات يشعر بالملل من تكرار مطالبته بالحديث عن لاعب الوسط كريستيان إريكسن، وذلك عقب ظهور لاعب الوسط بشكل متواضع خلال الفوز 2- 0 على جنوى اليوم السبت.

ولم يترك إريكسن البصمة المنتظرة منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير في يناير، وتحسن أداء الفريق بوضوح منذ مشاركة نيكولو باريلا بدلا منه بعد مرور ساعة من اللعب.

وقال كونتي في مقابلة تلفزيونية: «أشعر بالأسف بسبب تركيزكم المستمر على مسألة إريكسن. أنتم تشيرون وتسألوني باستمرار عنه منذ العام الماضي. إنه لاعب كرة قدم يلعب عندما يستحق، وعندما لا يستحق فهو لا يلعب».