شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا عن ابتعاد أوباميانج عن مستواه: يتعين عليه خلق فرص للتهديف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن تساؤلات البعض عن مستوى أداء مهاجمه الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج، لم تشكل أي مفاجأة بالنسبة له.

وبعد 4 مباريات دون هز الشباك، أحرز أوباميانج هدفا متأخرا ليساعد فريقه اللندني على الفوز 2-1 على رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي، الخميس الماضي.

وقال أرتيتا،: «يتعين على اللاعب توقع مثل هذه الضغوط، التي كثيرا ما يتعرض لها معظم كبار اللاعبين».

وأضاف: «يتعين على أوباميانج خلق المزيد من فرص التهديف لنفسه تجنبا للانتقادات، الكل يتوقع منه تسجيل هدف في كل مباراة وهذا بسبب كونه لاعبا كبيرا ونتيجة لما قام به في الماضي».

وتابع: «الناس يتوقعون منه هذا مستقبلا. عليه قبول هذا الوضع ونحن هنا لدعمه إذا ما واجه أي صعوبات».

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