شكرا لقرائتكم خبر عن أبومسلم: فايلر لم يكن يعرف قيمة الأهلي.. وأثق في موسيماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني هو الأفضل لقيادة الأهلي في الوقت الحالي.
وقال أبومسلم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «موسيماني الأفضل للأهلي لتحقيق هدف الحصول على لقب دوري الأبطال».
وأكمل: «حقق الدوري مع جميع أبنائه ولقب دوري الأبطال هو الأهم له، كما أنه يعلم قيمة الأهلي عكس فايلر الذي لم يكن مستوعبا ذلك».
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