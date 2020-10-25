شكرا لقرائتكم خبر عن أبومسلم: أتمنى فوز الرجاء على الزمالك ومواجهة الأهلي في النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أمله في تأهل الرجاء المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة الأحمر يوم 6 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة.

وقال أبومسلم خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كأهلاوي أتمنى مواجهة الرجاء في المباراة النهائية، الفريق المغربي ليس بالمنافس المرعب».

وأضاف: «مواجهة الرجاء بنهائي دوري الأبطال أسهل للأهلي من الزمالك».

وشدد: «الكرة المغربية تملك نفوذا قويا داخل الاتحاد الأفريقي».