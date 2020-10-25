شكرا لقرائتكم خبر عن أبومسلم: أتمنى فوز الرجاء على الزمالك ومواجهة الأهلي في النهائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أمله في تأهل الرجاء المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة الأحمر يوم 6 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة.
وقال أبومسلم خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كأهلاوي أتمنى مواجهة الرجاء في المباراة النهائية، الفريق المغربي ليس بالمنافس المرعب».
وأضاف: «مواجهة الرجاء بنهائي دوري الأبطال أسهل للأهلي من الزمالك».
وشدد: «الكرة المغربية تملك نفوذا قويا داخل الاتحاد الأفريقي».
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