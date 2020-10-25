شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني: أدعم اللاعبين حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب انتصار فريقه على ريال بيتيس بثنائية نظيفة، أمس السبت، في الجولة السابعة لليجا، أنه سيواصل «الرهان» على الجناح الفرنسي توماس ليمار، لأنه يثق «في مهاراته وإمكانياته»، في الوقت الذي أبدى فيه حزنه لإصابة البلجيكي يانيك كاراسكو.
وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عن بُعد عقب المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو: «أدعم جميع لاعبي الفريق حتى الموت. من الواضح أن ليمار يمر بفترة من العمل المستمر من أجل التحسن، وقدم مباراة مهمة أمام سيلتا فيجو في الجولة الماضية، وكذلك أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال في الوقت الذي شارك فيه».
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