شكرا لقرائتكم خبر عن أبومسلم: الرجاء سيلجأ لأمور غير فنية للفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لو كان الإصابات بكورونا في الزمالك بدلا من الرجاء لما تأجلت المباراة بينهما.

وقال أبومسلم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «لابد من وجود لوائح وقوانين لإدارة المسابقات الأفريقية».

وتابع: «مواجهة الزمالك والرجاء صعبة والفوز ذهابا ليس مقياسا، كما أن الرجاء يعلم بقوة الزمالك فنيا ولذلك سيلجأ لأساليب أخرى غير فنية».