شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد المغربي يحفز لاعبي نهضة بركان للفوز بالكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، بمقربة من ناديه السابق نهضة بركان، قبل ساعات من قبل خوض مواجهته المهمة أمام نادي بيراميدز المصري، اليوم الأحد، في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ورغم تنحي لقجع خلال الموسم المنصرم عن رئاسة النادي البركاني، تاركا زمام الأمور الإدارية لخليفته حكيم عبدالله، إلا أنه دائمًا ما يدعم الفريق في مختلف المناسبات.

وأكد لقجع للاعبين والطاقم الفني ليبلغهم دعمه الكامل وثقته الكبيرة في قدرتهم، ليستعيدوا لقب هذه المسابقة، بعدما ضاع من المغرب الموسم الماضي لحساب الزمالك، بعدما توج به قبله نادي الرجاء البيضاوي.

كما أبلغ لقجع لاعبي ومدرب نهضة بركان، أن مدينة بركان والمغرب كله يستحق منهم تضحيات كبيرة وبذل مجهودات جبارة وخارقة أمام بيراميدز الذي حذرهم من خطورته كي تبقى هذه الكأس بالرباط.