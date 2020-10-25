شكرا لقرائتكم خبر عن الغناء والهتاف.. محظورات في مدرجات البوندزليجا خلال موسم كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شاهدت جماهير يونيون برلين فريقها من المدرجات، أمس السبت، في مباراته أمام فرايبورج بالدوري الألماني، وسط ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة الألمانية، لكن تم منع المشجعين من الغناء كإجراء احترازي.
وكان الـ4500 مشجع، الذين شاهدوا المباراة التي انتهت بالتعادل (1/1)، مبدعين في دعم فريقهم، حيث أحضر بعضهم الطبول أو الأبواق، وصفق الجميع في تناغم.
وناشد المذيع الداخلي الجماهير، التي ملأت 20 في المئة من سعة الاستاد، قائلا: «ارتدوا أقنعتكم دائما، حافظوا على التباعد.. صفقوا بأيديكم، الفريق بحاجة لدعمكم».
حتى أثناء الاحتفال بهدف التعادل، الذي سجله روبرت أندريتش، قامت الجماهير بالتصفيق فقط ولم تهتف.
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