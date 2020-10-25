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سامي قمصان: موسيماني يطمح في تحقيق إنجازات مع الأهلي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالنادي الأهلي، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مدرب كبير ويطمح في تحقيق إنجازات جديدة مع القلعة الحمراء.

وأضاف قمصان، أن موسيماني كان يعرف كل صغيرة وكبيرة في صفوف الوداد وهو ما ظهر في مباراتي الذهاب والإياب وكيفية تخطي عقبة الفريق المغربي، مشيرا إلى أن الأهلي في الطريق الصحيح قبل نهائي دوري أبطال أفريقي.

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